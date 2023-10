"Trzecia droga, druga lista, pierwszy wybór". Podsumowanie kampanii wyborczej Trzeciej drogi

- Trzecia droga to droga do rozwoju, ale także do pogodzenia skłóconych obecnie Polaków - dodał Adam Rudawski (Polska 2050).

- Przywrócimy normalność i zasypiemy dzielące nas rowy - podsumował Jarosław Rzepa, szef zachodniopomorskiego oddziału PSL.

- Dość kłótni! - zaapelował.

Wszyscy podkreślali, że zadbają o to, by państwo zapewniło Polakom bezpieczeństwo i dobrobyt. I zapewniali, że kiedy inni się kłócą o to za czyich rządów było gorzej, oni pracują nad tym, by w Polsce żyło się lepiej.