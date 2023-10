Trzaskoma Development. Inwestycja, która powstała z myślą o środowisku.

Zielone Gumieńce to coś więcej niż inwestycja deweloperska. To projekt zrodzony z pasji i zaangażowania właścicieli dla rozwoju Pomorza. Składa się na nią 28 domów w jednorodzinnej zabudowie. Osiedle położone jest na Gumieńcach, w spokojnej dzielnicy Szczecina, niedaleko centrum miasta. To idealne miejsce dla osób, które chcą zachować równowagę między ciszą i spokojem, a wygodą miejskiego życia.

Inwestycja posiada więcej zalet. Twórcy osiedla zastosowali podczas budowy szereg nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań, które zapewnią wiele korzyści mieszkańcom i środowisku. Mamy tu do czynienia z pompami ciepła, a także z możliwością podłączenia paneli fotowoltaicznych. Mieszkańcy będą mogli cieszyć się z niższych rachunków za energię, a ślad węglowy zostanie znacząco zmniejszony.

Osiedle zostało zaprojektowane ze smakiem, łącząc w sobie balans pomiędzy nowoczesnością, a tradycją. Ciężko pisać o walorach estetycznych inwestycji, to coś, co trzeba zobaczyć, dlatego firma stworzyła możliwość wirtualnego spaceru, który nie wymaga wyjścia z domu. Wystarczy dostęp do internetu i można przejść się po poszczególnych segmentach osiedla.