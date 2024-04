Trwa rozbudowa galerii handlowej w Policach. Klienci czekają na otwarcie. Będzie niespodzianka z markami sklepów [ZDJĘCIA]

Prace przebiegają zgodnie z planem, ich zakończenie planujemy jeszcze w tym roku - mówi Anna Hawrylik, dyrektor ds. komercjalizacji Hosso.

Budynki uzupełnią ofertę aktualnie istniejącej galerii i stworzą razem ponad 12 000 metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni handlowej. Większa powierzchnia oznacza nowe marki, które zawitają do Polic. Grupa Hosso na razie nie zdradza, jakie marki będą w nowej siedzibie. Potwierdza jednak, że trwają negocjacje.

- Pracujemy nad jak najlepszym mixem najemców, tak aby każdy mieszkaniec Polic znalazł w naszych obiektach coś dla siebie. Nie chcielibyśmy jeszcze zdradzać jeszcze. Chcielibyśmy, aby była to niespodzianka dla mieszkańców Polic. Na pewno będą to renomowane i rozpoznawalne marki sklepów sieciowych, których nie ma jeszcze w mieście. Będą to zarówno sklepy odzieżowe, dyskontowe jak i drogeryjne - dodaje Anna Hawrylik.