Trener Gustafsson o sytuacji Stipicy: Pogoń tworzymy „my”, nie „ja”

Po trzech porażkach z rzędu w PKO Ekstraklasie, atmosfera wokół Pogoni Szczecin zgęstniała. Oliwy do ognia klub dolał w czwartek, gdy obwieścił, że do rezerw, występujących w III lidze, przesunięty został Dante Stipica. Bramkarz dla wielu kibiców jest postacią pierwszorzędną w ekipie Pogoni i można powiedzieć, że był jednym z lepszych jej zawodników.

Ostatnio Chorwat nie grał, ale nie tylko, jak się okazuje, ze względu na kontuzję. - Zacznę od tego, że powody tego typu decyzji zawsze powinny pozostawać wewnątrz szatni – mówi trener Pogoni, Jens Gustafsson. – Wiem, że kibice chcieliby dowiedzieć się nieco więcej. Rozumiem to, natomiast oczywiście nie będę publicznie w szczegółach opowiadał o tej sytuacji. Jako drużyna jesteśmy teraz w trudniejszym momencie i razem musimy z niego wyjść.

- Od początku, kiedy jestem w Pogoni, określiłem jasne zasady funkcjonowania w szatni - zaznacza szkoleniowiec Pogoni. - Dotyczą one każdego z zawodników, wszyscy je znają. Najważniejszy jest zawsze zespół, jako całość i jego cele. Opiera się to także na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Funkcjonując w szatni akceptujesz to. A jeśli pojawiają się kwestie indywidualne, musisz odłożyć je na bok. Pogoń, i dotyczy to każdego w drużynie, ale i w całym klubie, tworzymy „my”, nie „ja”. Tak jest i tak powinno pozostawać zawsze.