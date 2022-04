Trener Arkadiusz Miłoszewski pod wielkim wrażeniem atmosfery w "Kurniku"

Netto Arena szykuje się na imprezę muzyczną, więc koszykarze stracili swój dotychczasowy obiekt. Do końca sezonu są skazani na stary, niefunkcjonalny obiekt przy Twardowskiego. W poniedziałek - w pewnych momentach - obiekt odlatywał. Fani Kinga i Czarnych (główna grupa przyjechała trochę spóźniona) dopingowali na całego i do samego końca.

- Gratulacje dla Kinga. Zagrali lepiej niż my i zasłużyli na zwycięstwo. Za dużo strat, ale to nasz problem w tej serii. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko, ale w tej hali jest gorąco szczególnie. My musimy poprawić swoją grę - mówił Mantas Cesnauskis, trener Czarnych. - Jak mieliśmy dobre 2-3 minuty to za chwilę pojawiał się kryzys. Siadały nasze głowy, mniej było sił. I taki przestój w III kwarcie był tym najważniejszym. Nie podobała mi się nasza gra w tych fragmentach szczególnie.