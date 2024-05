Transfery Pogoni Szczecin: Krzysztof Kamiński nowym bramkarzem Portowców

Krzysztof Kamiński (rocznik 1990) piłkarską karierę rozpoczynał w KS Łomianki. Później reprezentował Narew Ostrołęka, Pogoń Siedlce, Wisłę Płock i w 2012 trafił do ekstraklasowego Ruchu Chorzów. Po kilku miesiącach zadebiutował w elicie.

W 2015 r. Kamiński wyleciał do Japonii i tam spędził aż pięć lat. Po powrocie do Polski związał się z Wisłą Płock i grał dla tego klubu do zakończenia sezonu 2023/24, choć był też wypożyczony do Ruchu.

- Drużynę wzmacnia zawodnik doświadczony, mający na koncie ponad sto występów w Ekstraklasie i dwóch najwyższych klasach rozgrywkowych w Japonii - mówi Dariusz Adamczuk, dyrektor sportowy Pogoni. - Kamiński to sprawdzony gracz, który dużo w życiu widział i niejednokrotnie udowadniał swoją wartość. Jesteśmy przekonani, że jego przyjście zwiększy rywalizację w naszej bramce.

Nie jest tajemnicą, że Pogoń nie będzie chciała zatrzymać na kolejny sezon Bartosza Klebaniuka. Młody bramkarz dostawał szanse w ostatnich dwóch sezonach, ale raczej dał się zapamiętać z bardzo nieudanych interwencji. Pogoń może go wypożyczyć lub rozwiązać umowę.

Kamiński o „11” Pogoni będzie rywalizował z Valentinem Cojocaru. Rumun zapracował w ostatnim sezonie na wykupienie go z belgijskiego OH Leuven. Pogoń decyzję podjęła jeszcze przez finałem Pucharu Polski. Możliwe, że gdyby decyzja zapadała po finale – byłaby inna, bo klub ma teraz problemy finansowe.