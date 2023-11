To nie jest prawda, że ZUS potrzebuje wnioski o wyrównanie świadczenia 800 plus

W internecie pojawiły się nieprawdziwe doniesienia, które dotyczą rzekomego wyrównania świadczenia wychowawczego z kwoty 500 zł do 800 zł za okres od sierpnia do grudnia tego roku. Do ZUS-u zgłaszają się osoby, które chcą w tej sprawie złożyć udostępniany w mediach społecznościowych wniosek (druk WYR.8P).

- To fake news o wyrównaniu świadczenia 500+ - mówi Karol Jagielski, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa zachodniopomorskiego.

Przestępcy podrobili dokument tak, aby wyglądał na przygotowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wypełnienie może sprawić, że w obce ręce trafią dane osób je składających. To oszustwo.

Wysokość świadczenia wychowawczego do końca 2023 r. to 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Od 1 stycznia przyszłego roku świadczenie „500+” zmieni się w „800+”.