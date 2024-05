To nie były zwykłe kable. Odpowie za zamach na urządzenia infrastruktury Mariusz Parkitny

Mężczyźnie grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności archiwum gs24.pl

Prokurator Rejonowy Szczecin-Śródmieście skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który ukradł siedem metrów przewodów sterowniczych napędu zwrotnicy oraz sygnalizacji zajętości torów. To mogło doprowadzić do katastrof kolejowej.