Tegola: Tworzymy solidne trwałe konstrukcje. Nie boimy się wyzwań 

Firma Tegola oferuje szeroki zakres usług. Wspiera, często bardzo ambitne, realizacje swoich klientów podczas budowy, jak i przy modernizacji już istniejących dachów.

Co sprawia, że nasz proces produkcji jest wyjątkowy? - To nasze zaangażowanie w każdy detal, nasze doświadczenie w branży i nasza nieustępliwość w dążeniu do perfekcji. W Tegola Dachy, nie tylko produkujemy wiązary dachowe – tworzymy solidne, trwałe konstrukcje, które służą naszym klientom przez lata - mówi Edyta Gielo.

Doświadczeni projektanci przygotują indywidualne projekty wiązarów dachowych, uwzględniające specyfikę danego budynku oraz preferencje estetyczne. Dbają o każdy detal, aby zapewnić optymalną wydajność i trwałość konstrukcji.

- Materiały, które wykorzystujemy w produkcji wiązarów dachowych, są starannie wybrane. Używamy tylko certyfikowanego drewna konstrukcyjnego, które zapewnia trwałość i wytrzymałość naszych produktów. Dzięki temu, wiązary dachowe produkowane przez naszą firmę, są gwarancją jakości - zapewnia nasza rozmówczyni. - Opieramy się na zaawansowanej technologii dostarczanej przez MiTek, światowego lidera w prefabrykacji konstrukcji z drewna litego. Dzięki temu możemy zapewnić naszym klientom wiązary dachowe o doskonałej jakości i wytrzymałości, spełniające najwyższe standardy budowlane.