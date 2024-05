Tego nie wrzucaj do toalety. Możesz spowodować dużą awarię! Zobacz czego nie wolno spłukiwać w WC [LISTA] 13.05.2024 PW

Toaleta obowiązuje w każdej strefie naszego życia. Począwszy od domu po pracę i na podróżach kończąc. Większość osób wie doskonale, że toaleta została stworzona tylko i wyłącznie do załatwiania potrzeb fizjologicznych. Jednak zdarzają się sytuacje, w których ludzie traktują wc jako kosz na śmieci. Wrzucają do niej wszystko co popadnie, a to powoduje m.in zatkanie. Oto lista rzeczy, których nie należy spuszczać w toalecie. Sprawdź koniecznie!