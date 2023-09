Szokujący wybryk chuligana. Niszczył samochody przy komendzie policji w Szczecinie

Do szokującego incydentu doszło 28 czerwca przy ulicy Kaszubskiej. Po dwóch miesiącach prokuratura zakończyła postępowanie. Sprawca odpowie za zniszczenie mienia w kontekście wybryku chuligańskiego, co oznacza, że grozi mu surowsza kara niż za zwykłe zniszczenie mienia.

W tym samym momencie z budynku wybiegli policjanci i zatrzymali sprawcę. Mężczyzna spowodował straty na łączną kwotę ponad 16 tys. zł.

Podejrzany był w przeszłości karany sądownie. Na wniosek prokuratora trafił do aresztu.

Za zniszczenie lub uszkodzenie cudzego mienia grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Jednak ze względu na to, że prokurator uznał działanie sprawcy za czyn chuligański, oskarżony może trafić do celi na co najmniej 4,5 miesiąca.