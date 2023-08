Szokujące sceny na Podzamczu. Wyjął kij golfowy i ruszył na samochód [WIDEO]

Do niecodziennych scen doszło na szczecińskim Podzamczu 3 sierpnia ok. godz. 11. Film ze zdarzenia pojawił się na youtubowym kanale 'Stop Cham". Widać na nim jak mężczyzna mercedesa wyjmuje kij golfowy z bagażnika, podchodzi do stojącej za nim skody i uderza z dużą siłą w prawy reflektor, rozbijając go. Następnie kierowca wsiada do auta i odjeżdża.

- Kierowca mercedesa najpierw wjechał pod prąd trąbiąc, żebym wycofał, później pojechał do przodu, żeby zwrócić tyłem, dojechał do mojego pojazdu gdzie zaparkował na środku drogi… stał tam 10 minut i gdzieś sobie poszedł, a później wyjął kij do golfa i zniszczył reflektor - opisuje poszkodowany kierowca.

Chciał zatrzymać kierowcę, ale ten uciekł.