Szczecińska Arkonka tłumnie oblegana przez mieszkańców. Korzystali z upalnej pogody [ZDJĘCIA]

Szczecinianie kochają relaks na Arkonce! Było ich tam niemal 4,7 tys. osób!

Arkonka jest czynna od poniedziałku do czwartku w godz. od 10 do 19, a w piątki, soboty i niedziele do godz. 20 - w sierpniu we wszystkie dni tygodnia do godz. 19. Całodniowy bilet normalny kosztuje 24 zł, ulgowy - 12 zł. Dzieci do lat 6 oraz osoby niepełnosprawne z opiekunem wchodzą na kąpielisko bezpłatnie.

Tańsze są za to karnety: na 10 wejść ulgowy – 108 zł, normalny – 216 zł. Obowiązują również zniżki w ramach Szczecińskiej Karty Rodzinnej i Karty Seniora.