Szczecińscy ambasadorzy największego festiwalu restauracji w Polsce przy wspólnym stole [ZDJĘCIA]

Justyna Hof, city menadżerka wydarzenia, a także współautorka kulinarnego bloga Eintopf, zaplanowała prawdziwą podróż przez smaki dla każdego kto zdecyduje się sięgnąć do rezerwacji na www.restaurantweek.pl.

Łukasz Popielarz

A jest do czego sięgać, bo w tym sezonie na gości czeka aż 31 restauracji, a to znaczy, że do skosztowania jest dwa razy tyle menu. Ambasadorzy akcji spróbowali już części z propozycji dań. Ich opinie możecie znaleźć na profilach IG i FB.

Wśród ambasadorów są m.in.

Celestyna Krajczyńska - @cudacelestyny

Daria Prochenka - @dariaprochenka

Łukasz Popielarz - @propsyhome

Ela Michalska - @ella_estrella_photography,

Przemek Kazaniecki - @pkazaniecki,

Anna Hurning - @polishyourkitchen,

czy też Hania Beza - @haniabeza

oraz Monika Szymanik - @kamienica_w_lesie.

Jesteśmy też my - @mm.trendy.

Decyzja, gdzie się wybrać na degustacje z pewnością nie należy do najłatwiejszych, ale nie warto z nią zwlekać. Wydarzenie potrwa do 24 kwietnia.