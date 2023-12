Szczecinianie ruszyli do sklepów na świąteczne wyprzedaże [ZDJĘCIA]

Wyprzedaże świąteczne w Polsce zaczynają się dosłownie na trzy - cztery dni przed świętami, ale trwają też czasem do połowy stycznia kolejnego roku. W tym roku było podobnie. W galeriach handlowych na witrynach sklepowych jeszcze przed świętami pojawiły się informacje o świątecznych obniżkach. Ale niektóre sklepy, choć bardzo starannie się do wyprzedaży przygotowywały, ogłosiły je dopiero po świętach.

- To taka nasza strategia - tłumaczą ekspedientki. - Liczymy na tych klientów, którzy pod choinką znaleźli albo bon towarowy, albo żywą gotówkę. A my stworzyliśmy im okazję, aby wydać pieniądze i kupić coś fajnego w atrakcyjnych cenach.

W jakich sklepach najczęściej spotkasz się z promocjami:

odzieżowych,

obuwniczych,

sportowych,

perfumeriach i drogeriach.

Branże te oferują produkty dostosowane do aury za oknem, dlatego wymiana kolekcji jest niezbędna – wyprzedaże to z kolei najlepszy sposób na to, aby zminimalizować straty wynikające z niesprzedanych produktów.