Synoptycy zapowiadają załamanie pogody na Pomorzu Zachodnim. Może też zagrzmieć

Z samego rana jeszcze będzie kropić deszcz i to zarówno w Szczecinie jak i nad morzem. Ale w ciągu dnia się zachmurzenie ma być umiarkowane z przewagą słońca. Temperatura w Szczecinie ma wynosić 26 stopni C , a nad morzem ma być 23 stopnie C. To będzie idealna pogoda na plażę.

Rzeczywiście, dziś w Szczecinie ma być nawet 30 stopni Celsjusza . Ale jest taka obawa, że to mogą być ostatnie upały tego lata. Owszem burze widać na prognozach, ale najpierw pojawią się chmury. Będzie je widać już od godziny 16. Ale żadnych specjalnych tragedii nie widać. Burze i wiatry będą, ale na Dolnym Śląsku. U nas może zacząć padać od godziny 17. Może też zagrzmieć, ale nie ma być to nic specjalnego.

A jaka będzie niedziela?

Do południa ma być słonecznie, a po południu - zarówno w Szczecinie jak i nad morzem - może spaść przelotny deszcz.

To już będzie tak deszczowo do końca wakacji?

Od poniedziałku zrobi się chłodniej. Nad morzem ma być 18 stopni C, a w Szczecinie 20 stopni C. W dzień możemy się też spodziewać przelotnych opadów deszczu. We wtorek zrobi się jeszcze chłodniej. Temperatura w całym regionie spadnie poniżej 20 stopni C, ale od środy znowu ma być cieplej, a na kolejny weekend prognozy wskazują temperaturę od 20 do 22 stopni C.