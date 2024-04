Świetna atmosfera na koszykarskich derbach. Tym razem Szczecin Stargardzki [ZDJĘCIA KIBICÓW]

King wygrywał ze Spójnią w ostatnich latach w ekstraklasie, gdy stargardzki zespół wrócił do elity. Wygrywał, choć nie zawsze był faworytem, nie zawsze dysponował mocniejszym składem. Przed poniedziałkiem też jego notowania stały znacznie wyżej. Ale Spójnia marzyła, by w końcu ograć lokalnego przeciwnika, by w końcu posmakować derbowego sukcesu.

Oba klubu mocno zachęcały w mediach społecznościowych swoich fanów do dopingu. Promocja spotkania była różnorodna, żartobliwa i trochę nawiązująca do wyborów politycznych. Kompletu na trybunach nie było, ale frekwencja na poziomie czterech tysięcy była bardzo dobrym wynikiem.

Spójnia wygrała, bo grała równiej. W kluczowych akcjach nie myliła się, a nawet przed dogrywką - gdy zwycięstwo uciekło im w ostatniej sekundzie - nie załamała się, cały czas robiła swoje. Po meczu obaj szkoleniowcy podkreślali, że atmosfera w hali była świetna i dziękowali swoim kibicom za wsparcie. Trener Spójni Sebastian Machowski mówił nawet, że ze Stargardu przyjechało do Szczecina ok. dwóch tysięcy fanów. Aż tylu to pewnie nie, ale ok. tysiąca - na pewno. Grunt, że po meczu to oni cieszyli się z zespołem, uwieczniali radość na pamiątkowych zdjęciach.