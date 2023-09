Studenci będą wracali do Szczecina na uczelnie. Za ile mogą wynąjąć mieszkanie?

Jeśli natomiast ktoś ze Szczecina będzie od października studiował poza swoim miastem, to za najem podobnego mieszkania najwięcej zapłaci w Warszawie. Tam stawka najmu wynosi aż 75 zł za metr kwadratowy, czyli musi się liczyć z tym, że będzie musiał płacić aż 2625 zł miesięcznie. Z kolei najtaniej w Polsce jest w Częstochowie. Tam za metr kwadratowy mieszkania pod wynajem trzeba zapłacić 36 zł, a to daje miesięczna kwotę za wynajem 35 metrów kwadratowych około 1260 zł.

W Szczecinie w tej chwili trzeba zapłacić za najem mieszkania według stawki 53 zł za metr kwadratowy. Tak więc około 35 metrowe mieszkanie - bez opłat administracyjnych i licznikowych - to teraz koszt 1855 zł miesięcznie. To o 4 proc więcej, niż obowiązywała stawka w styczniu tego roku.

W największych ośrodkach akademickich najem wyraźnie zdrożał

Zdecydowanym liderem wśród ośrodków akademickich jest Warszawa z liczbą 250 tysięcy studentów. To też najdroższe miasto w naszym zestawieniu. Przeciętnie za najem mieszkania trzeba tam zapłacić 75 zł za m2. To aż o 10 proc. więcej niż przed rokiem.

Warto też wspomnieć o Wrocławiu, który jest ostatnim miastem, w którym liczba studentów przekracza 100 tysięcy. Tam średni koszt najmu to 62,22 zł za m2. W tym przypadku jest to wzrost o 1,9 proc.

Przeprowadzka do własnego mieszkania pozwoli zaoszczędzić nawet 699 zł miesięcznie w przypadku Gdańska. W Szczecinie ta różnica wynosi 615 zł. Te 615 złotych miesiąc w miesiąc jakie można zaoszczędzić, to przede wszystkim dotyczy tych, którzy skorzystają z programu „Bezpieczny kredyt 2%”. Dzieje się tak dlatego, że rata takiego kredytu, po uwzględnieniu dopłaty, jest zdecydowanie niższa niż koszt najmu.

Należy jednak dodać, że raty „Bezpiecznego kredytu 2%” są ratami malejącymi, więc taka korzyść może się powiększać. Z kolei nie wiadomo czy stawki najmu będą spadały, choć jest na to szansa. W miarę jak będzie wypłacanych coraz więcej kredytów z oprocentowaniem 2%, to mogą zwalniać się kolejne mieszkania na wynajem, które dotychczas były zajmowane przez uczestników tego programu. Podaż będzie więc rosła. Za tym może jednak nie nadążyć popyt. Gdyby tak się stało, to mogłoby dojść do spadków stawek najmu.

Oczywiście warto też pamiętać, że zarówno najem jak i własność mają dodatkowe zalety. Najem daje olbrzymią elastyczność. Bardzo szybko można zmienić miejsce zamieszkania. Z kolei własność, to poczucie bezpieczeństwa oraz budowanie majątku. Pieniądze płacone jako raty kredytu można po pewnym czasie częściowo odzyskać w przypadku sprzedaży mieszkania. Można też zyskać na wzroście wartości nieruchomości. Z kolei pieniędzy płaconych jako najem nie da się odzyskać. Trzeba też płacić tak długo jak chcemy mieszkać, tymczasem kredyt spłacany jest tylko przez określony czas.