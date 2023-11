Start Lublin w końcu odpalił. Czy jest w stanie zagrozić mistrzom Polski?

Start jest 3. w tabeli. Prowadzi Anwil Włocławek, który w sobotni wieczór wygrał thriller w Szczecinie i pozostaje jedynym zespołem w elicie z kompletem zwycięstw (6:0). Na drugim miejscu rewelacja początku rozgrywek - MKS Dąbrowa Górnicza. Ten zespół ograł już na swoim parkiecie m.in. Kinga. Dąbrowianie małymi punktami wyprzedzają Start Lublin. Oba zespoły mają bilans 5:1. Czwarty King - ma 4 zwycięstwa i 2 porażki. I właśnie czwartkowy mecz Kinga ze Startem będzie jednym z hitów 7. kolejki.

Teoretycznie faworytem będą gospodarze, ale fanów mogą niepokoić dwie ostatni porażki. Zarówno w Ludwigsburgu i z Anwilem było dużo dobrej koszykówki, ale i nieudane finisze.

- Jestem przekonany, że będziemy gotowi na Start. Nie ma co liczyć na łatwy mecz, ale wiemy, co do nas należy - mówi trener Kinga Arkadiusz Miłoszewski. - Co zrobić, by poprawić wyniki czy grę? Mam jeden pomysł - trening. Ostatnio tych treningów było mniej, ale po powrocie z Ludwigsburga przeprowadziliśmy dwa mocniejsze i tak będzie w kolejnych dniach. To ma zaprocentować. My mamy być mocni teraz, ale w najlepszej dyspozycji mamy być wiosną.