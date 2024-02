Spotkanie w Koszarach Bałtyckich. Król Danii rozmawiał z żołnierzami Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego

Władca Danii spotkał się z generałem broni Jürgenem-Joachimem von Sandrartem, dowódcą WKPW oraz z najważniejszymi przedstawicielami dowództwa, w tym także z duńskimi żołnierzami służącymi w Szczecinie oraz z ich rodzinami.

Dania to – obok Polski i Niemiec – państwo założycielskie i ramowe Korpusu, który powstał w 1999 r. i we wrześniu będzie obchodził swoje 25-lecie. Stanowisko Zastępcy Dowódcy Korpusu obejmowane jest przez duńskich oficerów. Obecnie jest to gen. dywizji Peter Harling Boysen.