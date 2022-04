Śmiertelny wypadek na S3. Zderzyły się czołowo dwa auta. Ogromne korki i objazdy

Ofiara śmiertelna to około 40 letni mężczyzna, który jechał Toyotą. Zginął na miejscu z powodu urazu wielonarządowego. Kierowca drugiego auta osobowego to około 60 letni mężczyzna. Z poważnymi obrażeniami, między innymi złamaniem uda ma zostać przetransportowany do szpitala.

Na miejscu pracuje policja i straż pożarna. Pojawił się także helikopter ratunkowy. Są ogromne korki, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

- Jedna z osób została ewakuowana na zewnątrz z obrażeniami kręgosłupa, kończyn dolnych oraz głowy, jest zaopatrywana medycznie. Druga osoba jest uwięziona w rozbitym pojeździe, nie daje oznak życia - mówi st.kpt.Michał Wiaderski KPPSP Kamień Pomorski.