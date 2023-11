Ślubowanie nowych policjantów w szczecińskiej komendzie [ZDJĘCIA]

Nowych funkcjonariuszy przywitali w swoich szeregach I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie mł. insp. Andrzej Biernat oraz Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie podinsp. Arkadiusz Marszałek, którzy pogratulowali nowym funkcjonariuszom wyboru drogi życiowej i wstąpienia w szeregi policyjnej formacji. Podkreślili, że zobowiązali się oni strzec bezpieczeństwa i służyć obywatelom, a codzienną służbę powinni pełnić godnie i traktować ją z najwyższą powagą.

Komendanci zaznaczyli, że fundamentem policyjnej służby jest wiedza funkcjonariusza, a pierwszą okazją do zgłębienia tajników policyjnego rzemiosła jest kilkumiesięczny kurs podstawowy w szkołach policyjnych, który niebawem rozpoczną. Po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, zasilą szeregi szczecińskiej policji.

Nowym policjantom Komendanci życzyli „szczęścia policyjnego”, powodzenia i samych sukcesów w realizacji wyznaczonych zadań, by służba dawała im wiele satysfakcji oraz by zawsze wracali z niej bezpiecznie do swoich domów.