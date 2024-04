Słoneczna sobota w Międzyzdrojach. Tłumy prawie jak w sezonie letnim [ZDJĘCIA]

Weekend w Międzyzdrojach. Zobacz zdjęcia!

- Mamy nadzieję, że po głosowaniu turyści przyjadą do nas także w niedzielę - mówią miejscowi. - Tym bardziej, że niedziela według prognoz ma być jeszcze cieplejsza.

Tym razem na plaży jest niemal tyle samo ludzi jak w pełni sezonu wakacyjnego. Może jeszcze nie w strojach plażowych, bo to przecież jeszcze kwiecień, ale widać, że wszyscy spragnieni są słońca i zwykłego wylegiwania się na piasku. Ale znalazło się paru śmiałków, którzy ochoczo weszli do morza i spróbowali bałtyckich kąpieli. Tych którzy postanowili się zanurzyć, nie było wielu. Nic dziwnego, w końcu woda w morzu jest jeszcze zimna. Ma zaledwie 10 stopni Celsjusza. To na razie tyle, aby zamoczyć nogi i szybko wyjść.