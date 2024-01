Śledztwo ABW. Stanie przed sądem, bo chciała usnąć organ konstytucyjny Mariusz Parkitny

Śledztwo prowadził Wydział Zamiejscowy w Szczecinie Delegatury ABW w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Zdjęcie ilustracyjne

Aktem oskarżenia zakończyło się śledztwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie Teresy G. – podejrzanej o prowadzenie przygotowań do usunięcia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, wzywanie do nienawiści na tle różnic etnicznych oraz publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni. Oskarżonej grozi do 5 lat pozbawienia wolności.