SKAL Hotel**** Resort & Medi SPA. Miejsce stworzone do odpoczynku

Sam hotel to 100 komfortowo wyposażonych pokoi dwuosobowych z rozkładanymi sofami oraz 10 apartamentów dwupoziomowych z widokiem na morze lub park. Wybrane apartamenty posiadają jacuzzi tuż przy sypialni. Ale obiekt to także wyjątkowe SPA, co sprawia, że goście mogą tu odpocząć, zrelaksować się i zrobić coś dla własnego zdrowia, urody i dobrego samopoczucia.

Obiekt SKAL Hotel**** Resort & Medi SPA oferuje swoim gościom zabiegi SPA pochodzące z dalekiego wschodu. Zabiegi wykonywane są przez rodowitych terapeutów z Wyspy Bali oraz Nepalu. Jak podkreśla zespół SPA – wszystkie zabiegi wykonywane są na najwyższym poziomie. Ponadto SPA oferuje zabiegi wegańskie, co jest w chwili obecnej bardzo pożądanym produktem. Wszystkie zabiegi zostały oparte na kosmetykach o najwyższej i sprawdzonej jakości.

„Przeznaczeniem Naszego SPA jest przywrócenie Ci równowagi, utraconej w ciągłym pośpiechu dnia powszedniego. Chcemy, żeby dzięki naszej starannej opiece do Twojego ciała powróciło odprężenie i siły witalne, a umysł oczyścił się z negatywnych myśli” – tak firma zachęca do odwiedzin SPA.