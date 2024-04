Sebastian Machowski: Przed dogrywką zawodnicy byli spokojniejsi ode mnie

Spójnia wyrwała ten mecz Kingowi, który lepiej rozpoczął spotkanie i szybko zbudował sobie przewagę 10 punktów.

- Wielkie zwycięstwo dla nas – mówił Stephen Brown, rozgrywający Spójni. - W dogrywce byliśmy spokojni, chcieliśmy skupić się na założeniach. Byliśmy drużyną i zrobiliśmy, to co trzeba.

- Gratulacje dla obu zespołów za wspaniałą walkę. Niestety, w sporcie jedna drużyna może wygrać, ale na szczęście dziś to my byliśmy. Źle rozpoczęliśmy, więc musieliśmy gonić wynik. Na remis rzuciliśmy w czwartej kwarcie i już było to wyrównane spotkanie. Dumny jestem z walki moich zawodników z tak mocnym zespołem. Przed dogrywką zawodnicy byli spokojniejsi ode mnie. Dziękuję kibicom ze Stargardu, że tak licznie przybyli i oglądali nasze zwycięstwo – podsumował trener Sebastian Machowski.

Szkoleniowiec podkreślał czynniki, które zmotywowały jego zawodników.