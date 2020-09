Sail Szczecin Cup na Odrze i Jeziorze Dąbie. Załoga Zbroi najlepsza [GALERIA]

Regaty Polish Match Tour w Świnoujściu widziane z wody

Po raz 6 do centrum Świnoujścia powróciły regaty Polish Match Tour. To był trzy dniowy pokaz emocjonujących pojedynków na wodzie w wykonaniu najlepszych zawodników match racingowych, którzy w Świnoujściu walczyli będą o punkty Pucharu Świata i punkty do cyklu European Match Race ...