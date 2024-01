Recydywista grasował w pociągu relacji Świnoujście-Poznań. Pasażer sporo stracił

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście zakończył śledztwo przeciwko pociągowemu złodziejowi. 4 października 2023 r. sprawca podróżując pociągiem relacji Świnoujście – Poznań, zabrał pokrzywdzonemu dwie karty kredytowe, telefon, 200 zł oraz 1150 koron szwedzkich.

- Następnie podejrzany wysiadł z pociągu i użył skradzionych kart dokonując dwunastu nieuprawnionych transakcji w różnych placówkach handlowych na terenie Szczecina, na łączną kwotę 430 zł - wyjaśnia prokurator Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Policjantom udało się go namierzy i zatrzymać. Na wniosek prokuratora, sąd osadził go w areszcie tymczasowym, by nie uciekł.

Podejrzany przyznał się do winy. W przeszłości był wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu. Zarzucanych czynów dopuścił się w warunkach recydywy. To oznacza, że grozi mu surowsza kara - 15 zamiast 10 lat więzienia.