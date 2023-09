Radni jednogłośnie za poszerzeniem cmentarza w Wielgowie. Ostateczna decyzja na sesji 5 września

Cmentarz komunalny przy ulicy Urodzajnej w Wielgowie został założony ok. 1888 r. jako cmentarz wiejski. Obecna jego powierzchnia to 1,26 ha. Do grudnia 2017 r. na cmentarzu tym pochowano ponad 1800 zmarłych.

Mieszkańcy od kilku lat zwracali uwagę, że nekropolia powinna być powiększona o sąsiednie grunty, bo nie ma już miejsca na nowe groby. Pochówki odbywają się jedynie do istniejących kwater rodzinnych, albo w wyniku likwidacji nieopłaconych grobów. Władze miasta przystały na ten pomysł.