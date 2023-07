Przedsezonowe sukcesy Pogoni Szczecin: murawa top, rekord sprzedaży karnetów

W poniedziałek Pogoń zakończyła sprzedaż karnetów na spotkania ligowe i w Pucharze Polski (mecze w Lidze Konferencji będą objęte innymi biletami). Mimo wielu opinii krytycznych (w wielu kwestiach uzasadnionych – głównie co do wysokości cen), klub sprzedał 5357 karnetów na jesień. To wynik o 1425 sztuk lepszy od wyniku wiosennego.

- Na kolejną przygodę z abonamentem na mecze Dumy Pomorza zdecydowało się 3266 osób, czyli ponad 83 procent karnetowiczów z poprzedniej rundy – informuje Krzysztof Ufland, rzecznik prasowy Pogoni.

2091 karnetów nabyły nowe osoby.

Klub przedstawił też pierwszy raport ze sprzedaży nowo zaprezentowanych koszulek. W piątek była prezentacja, a przez pierwsze trzy dni kibice wykupili 1270 koszulek. „Meczówki” powstały dzięki współpracy klubu z Capelli Sport. Partner Techniczny odwzorował elementy zaprojektowane przez klubowego graphic designera – Michała Madeja.