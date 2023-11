Prokuratra Regionalna w Szczecinie będzie miała nową siedzibę

Chodzi o nieruchomość przy ulicy Szafera 10, której właścicielem jest samorząd województwa. Na działce o powierzchni niespełna 0,4 hektara znajduje się podpiwniczony budynek biurowy (prawie 2,5 tys. metrów kwadratowych) oraz osiem garaży. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynajmowała go do lutego 2022 r. Od tamtej pory stoi pusty.

Wartość całej nieruchomości wyceniono we wrześniu 2023 r. na 9,2 mln zł. Prokuratura chciała go początkowo kupić na raty, przy zastosowaniu niższej stopy procentowej (0,1 proc. zamiast 6,8 proc. w stosunku rocznym). W maju radni wyrazili na to zgodę. W międzyczasie okazało się jednak, że prokuratura będzie miała pieniądze, aby zapłacić od razu za całość. Wystąpiła jednak do sejmiku z prośbą o "zastosowanie upustu cenowego". Ostatecznie radni zgodzili się na upust w wysokości 10 procent, co oznacza, że nieruchomość zostanie sprzedana za 8,280 mln zł.