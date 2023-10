Prawie dwadzieścia kradzieży z włamaniem złodzieja recydywisty. Odpowie przed sądem

Prokurator Rejonowy Szczecin-Zachód w Szczecinie skierował do sądu akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego o dokonanie i usiłowanie dokonania dziewiętnastu przestępstw kradzieży i kradzieży z włamaniem do mieszkań, sklepów. Do tego mężczyzna dokonywał nieautoryzowanych transakcji skradzioną uprzednio kartą płatniczą, powodując szkody w łącznej wysokości ponad 25 tys. zł.

W wyniku działań funkcjonariuszy Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą, sprawca został zatrzymany.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Mężczyzna przyznał się do popełnienia wszystkich zarzucanych mu czynów. Podejrzany był już uprzednio wielokrotnie karany i zarzuconych mu czynów dopuścił się w warunkach recydywy.

Za zarzucane podejrzanemu przestępstwa kradzieży grozi do 10 lat więzienia, ale ze względu na recydywę, oskarżony może trafić za kratki nawet na 15 lat.