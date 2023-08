Pożegnanie lata w Międzyzdrojach. Co się będzie działo przez weekend w kurorcie?

Mistrzostwa Europy Juniorów w Ratownictwie Wodnym 2023 (European Youth Lifesaving Championships 2023) to zawody ratowników. Bierze w nich udział 15 zespołów z całej Europy. Zespoły w sumie zmierzą się w 24 konkurencjach basenowych i morskich. Federacje ILS rozpoczęły już okres przygotowawczy oraz wyłaniania przyszłych reprezentantów na Igrzyska XXXV Olimpiady, gdzie ratownictwo wodne będzie miało swoją inaugurację jako dyscyplina olimpijska. Zawody zostaną rozegrane między innymi dzięki ich dofinansowaniu przez Ministra Sportu i Turystyki i potrwają do soboty.

Summer Kite Festival · godz. 11:00 – 18:00, plaża przy zejściu C · Zajęcia sportowo rekreacyjne · godz. 16:00 – 18:00, Miejska Strefa Aktywności Sportowej, plaża od zejścia B

Summer Kite Festival

· godz. 10:00 – 18:00, plaża przy zejściu C

Animacje dla dzieci

· godz. 15:00 – 18:00, Miejska Strefa Aktywności Sportowej, plaża od zejścia B

Po – Morskie Opowieści

· godz. 17:00, grodzisko w Lubinie

· godz. 18:00 – koncert „Shanty Roots”, Marek Szurawski i Filip Dąbrowski

Dekada Solidarności – spotkanie autorskie z prof. Antonim Dudkiem

· godz.20:00, Międzynarodowy Dom Kultury

27 sierpnia (niedziela)

Turniej piłki siatkowej plażowej

· godz. 11:00 – 15:00, Miejska Strefa Aktywności Sportowej, plaża od zejścia B

Audiomat Festiwal

· od godz. 10:00, Międzynarodowy Dom Kultury

Mistrzostwa Polski Aktorów i Artystów w szachach

· godz. 9:00, Międzynarodowy Dom Kultury

Animacje dla dzieci

· godz. 15:00 – 18:00, Miejska Strefa Aktywności Sportowej, plaża od zejścia B

Natomiast osobna imprezę na zakończenie lata robią animatorzy z Wave Międzyzdroje. Zapraszają na weekend pełen latynoskich rytmów i gorących tańców. To ma być impreza pod hasłem LATINO BEACH PARTY. Impreza odbywać się będzie od 25 do 27 sierpnia. Co się ma dziać na plaży?