Potrącenie nastolatki na węźle Łękno w Szczecinie. Były utrudnienia w ruchu

- O godz. 7.18 otrzymaliśmy informację o potrąceniu nastolatki - informuje Paulina Heigel, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - 15-latka z powierzchownym urazem głowy, w stanie stabilnym trafiła do szpitala.

Doszło do wstrzymania ruchu na przystankach. - Wszystko wróciło do normy ok. 8.15-20 - mówi nasz czytelnik.