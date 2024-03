Police z rowerem miejskim? Jest pomysł na pierwszą stację systemu

- Tak, plany są realne. Obecnie czekamy na odpowiedź ze Szczecina. Na tę chwilę poruszyliśmy kwestię tylko jednej stacji w Pilchowie po stronie szczecińskiej. W przyszłości nie wykluczamy dalszych rozmów - mówi Damian Walczak, zastępca burmistrza Polic. - Stacja jeżeli powstanie to kwestie finansowe będą po stronie Szczecina, a w przyszłości jeżeli zapadnie jakaś decyzja to konieczne będą bieżące obliczenia.

Przypomnijmy, że 1 marca 2022 roku wystartował BikeS IV generacji. Nowy BikeS to 800 jednośladów wyposażonych w GPS i autonomiczne zamki. Jest czynny cały rok, a nie od marca do listopada jak poprzednio. Dawne stacje dokujące zastąpiły zwykłe stojaki rowerowe z tablicami „Strefa Postoju". Ich liczba zwiększyła się z 87 do 100.

Nowy rower BikeS ma siedem biegów (wcześniejsze trzy). Jest wyposażony w lock (autonomiczny zamek) na tylnym kole, dlatego zamiast stacji z zamkami są zwykłe stojaki. W tym roku BikeS obchodzi 10 urodziny. Ma już na koncie 3,5 mln przejazdów. Obecnie korzysta z niego 26 tys. osób.