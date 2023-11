Police. Radni odrzucili pomysł podwyżki opłat za wywóz odpadów

To był nieoczekiwany zwrot akcji. Wniosek o zdjęcie uchwały złożył Andrzej Rogowski, przewodniczący RM w Policach.

- Po dogłębnej analizie złożonej przez pana Burmistrza propozycji, z punktu widzenia istniejących warunków ekonomiczno-finansowych, jest to propozycja zasadna. Uważam, że w chwili obecnej nie ma warunków do podjęcia takiej decyzji i tak ważnej uchwały przez Radę Miejską w Policach- argumentował Andrzej Rogowski.

Za usunięciem uchwały z porządku obrad było 19 radnych, tylko dwóch rajców było przeciwnych.

W planach było podniesienie opłat w zabudowie wielorodzinnej z 10,20 do 11,40 zł za każdy zużyty metr sześcienny wody, w zabudowie jednorodzinnej z 32 do 36 zł, a dla lokali użytkowych w zabudowie mieszanej – o 12 procent. Nowe stawki miały wejść w życie od 1 stycznia 2024 roku.

Proponowana stawka miała pomóc w zbilansowaniu systemu gospodarki odpadami. Planowany deficyt w przyszłym roku ma wynieść ponad 2 381 267 złotych. Podwyżka miała pozwolić zmniejszyć "dziurę" do 979 873 złotych.