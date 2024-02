Pokój rodzinny w szpitalu w Zdrojach. Przyszła mama nie musi być sama

Szpital na razie przygotował dwa pokoje rodzinne. W każdym są łóżka, dla pacjentki i osoby towarzyszącej, mały aneks kuchenny i łazienka.

Podczas pobytu w pokoju rodzinnym pacjentce może towarzyszyć wyłącznie jedna osoba, która musi się stosować się do regulaminów i zasad obowiązujących w SPSZOZ "Zdroje", w tym powinna zachować ciszę i spokój - zwłaszcza w godz. od 22 do

6. Co ważne, osoba towarzysząca przebywająca w oddziale powinna stosować się do poleceń personelu, nie zakłócać i nie dezorganizować pracy w oddziale, szanować prywatność i intymność innych pacjentów a także przestrzegać przyjętych norm obyczajowych dotyczących szpitali.