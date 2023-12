Pogoń Szczecin w Zabrzu spróbuje odczarować stadion Górnika i zmazać plamę po Stali Mielec

- Sytuacja jest taka sama, jak przed meczem ze Stalą - mówił dziennikarzom trener Pogoni, Jens Gustafsson. - Marcel Wędrychowski już jest bardzo blisko powrotu do treningów z drużyną. Za to Danjel Loncar jest od tego daleko. Nie wiemy, kiedy to się stanie. Przykra sytuacja i trudny za nim rok w Pogoni. Na pewno będzie poza składem do końca roku. Kacper Smoliński również ma problem zdrowotny. Stasiu Wawrzynowicz podobnie. Ich też zabraknie w Zabrzu.

Pogoń w ostatniej kolejce zawiodła swoich kibiców. Prowadziła u siebie już 2:1 ze Stalą Mielec i wydawało się, że ma mecz po kontrolą. Skończyła spotkanie bez punktów.

- Po meczu ze Stalą nie było wesoło - dodaje trener Gustafsson. - Ciężko wrócić do normy po takiej porażce, ale to normalne w futbolu. Statystyki za nami, ale punktów brakowało. Tak było też po Rakowie. Skupiliśmy się jednak na najbliższym meczu. Emocje poszły na bok. Nie ma problemu z motywacją, to nie jest potrzebne nawet. Czytałem wiele informacji, wniosków, by zmienić styl gry, byśmy np. grali z większą liczbą zawodników w tyłach. Ale to nie jest dla mnie właściwa droga. Częścią futbolu jest przegrywanie meczów, gdy jesteś lepszy. Moim zadaniem jest patrzenie na fakty i okazje do zmian, ale to nie jest ten moment. Ufam piłkarzom, drużynie. Jesteśmy rozczarowani, ale stylu nie zmienimy. Myślę, że kibice też tego od nas oczekują.

Pogoń w Zabrzu - to zawsze była trudna przeprawa. Trener Kosta Runjaic odczarował wiele stadionów z Portowcami, ale w Zabrzu się to nie udało. Trener Gustafsson też tam sobie nie poradził z zespołem. Przypomnijmy, że ostatnia wygrana w elicie była w 2006 r., a w I lidze - w 2009 r. Czy w piątkowy wieczór to się uda?