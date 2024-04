Pogoń Szczecin w finale Fortuna Pucharu Polski. Znów wygrała po dogrywce [ZDJĘCIA]

Szwed postawił na ten sam wyjściowy skład, co w sobotnim meczu z Cracovią. Rolę obowiązkowego młodzieżowca na boisku pełnił Adrian Przyborek. Skład „Jagi” też bez zaskoczeń. Trener Adrian Siemieniec od początku pucharowej przygody trzyma się zasady, że w bramce występuje 19-letni Sławomir Abramowicz. W Szczecinie też zagrał, a dużo bardziej doświadczony Zoran Alomerović rozpoczął na rezerwie. W składzie gości nie mógł zagrać – z powodu kartek – bramkostrzelny napastnik Afimico Pululu.

Mobilizacja szczecińskich kibiców nie mogła dziwić. Pogoń wychodziła na mecz, który miał jej zapewnić awans do finału Pucharu Polski. Trzeba było jednak pokonać Jagiellonię, czyli lidera PKO Ekstraklasy. W tym sezonie Portowcom już się to udało – jesienią było 3:1. Wszyscy oczekiwali powtórki. - Trudne zadanie, ale nie boimy się Jagiellonii – mówili przed meczem piłkarze oraz trener Jens Gustafsson.

Jeszcze godzinę przed meczem Stadion Floriana Krygiera był w zasadzie pusty, ale publiczność nie zawiodła. Z pierwszym gwizdkiem był prawie komplet, gorąca atmosfera i ciekawa oprawa. Z Białegostoku przyjechało do Szczecina ok. 200 fanów.

W drodze do Szczecina Jagiellonia w PP – pokonała Śląsk Wrocław 2:0 (I runda), pierwszoligową Resovię Rzeszów 3:1 (1/16 finału), Wartę Poznań 2:0 (1/8) oraz po dogrywce Koronę Kielce 2:1 (ćwierćfinał). Portowcy: 1:0 z Podbeskidziem Bielsko-Biała, po dogrywce 2:1 z Górnikiem Zabrze i po dogrywce 1:0 z Lechem w Poznaniu. Dwie bramki na koncie miał Kamil Grosicki, po jednej Joao Gamboa i Leo Borges. Droga Pogoni była krótsza, a to ze względu na to, że zespoły występujące w europejskich pucharach były zwolnione z I rundy.