Pogoń Szczecin nie ma wyjścia. Wiara w mistrzostwo wciąż się tli

W środę Pogoń przegrała na swoim boisku z Rakowem Częstochowa i spadła na 3. pozycję w tabeli. Traci trzy punkty do Lecha Poznań i Rakowa, a do końca pozostały cztery kolejki. Statystycy wyliczyli, że Portowcy mają 1,3 procenta szans na mistrzostwo.

- Gramy do końca. Po meczu z Rakowem rozczarowanie było i jest duże. Zagraliśmy dobrze, ale skończyliśmy nawet bez jednego punktu. Chłopcy powiedzieli mi, że jeszcze nic straconego. Wszyscy mamy jeden cel i po to trenujemy - mówi trener Kosta Runjaic.

W środę był pomeczowy ból, a w czwartek luźniejsze treningi i czas na analizy.

- Przedstawiłem drużynie mój punkt widzenia. I nie chodziło o sam mecz, ale o różne losy w życiu. Jestem pozytywnym człowiekiem i te przeszkody w życiu rozpatruję jako dobrą okazję do nauki. Zawsze są ciężkie momenty, część z nich pojawia się niespodziewanie, ale liczy się nasza reakcja. Dla nas to życiowa droga, ale mamy wciąż zadanie, wyciągnąć maksa z tego sezonu. Teraz nie mamy już innego wyjścia jak wygrywanie do końca - mówi szkoleniowiec.