Pogoń Szczecin ma nowego bramkarza. Valentin Cojocaru wypożyczony z Belgii

Bramkarz (rocznik 1995, 195 cm wzrostu) karierę rozpoczynał w Steaule Bukareszt. W 2016 r. wyjechał do Włoch i reprezentował Crotone i Frosinone. To były półroczne przygody. Później na pół roku związał się z cypryjskim Apollonem Limassol i wrócił do ojczyzny. Grał w FC Viitorul, FC Voluntari i FCV Farul. Latem 2021 trafił do SK Dnipro-1 (Ukraina), a po pół roku został wypożyczony do Feyenoordu Rotterdam. Wrócił do Dnipro-1 i został wytransferowany do belgijskiego OH Leuven. Poza spotkaniami w ligach ma też występami w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Było powoływany do reprezentacji Rumunii, ale jeszcze w niej nie zadebiutował.

W Pogoni będzie grał z numerem 77. Ma zastąpić odsuniętego od zespołu Dante Stipicę oraz młodego Bartosza Klebaniuka.