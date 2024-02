Pogoń Szczecin była bardzo blisko magicznej bariery, ale ma rekord

Sprzedaż miała trwać do końca stycznia, ale klub zdecydował się ją przedłużyć do końca 6 lutego. W ostatnich dniach klub intensywniej zachęcał fanów, bo było blisko przekroczenia 5000 karnetów. Ostatecznie się to nie udało, choć dla szczęśliwca (kupującego nr 5000) była przewidziana koszulkowa nagroda.

Pogoń jest często krytykowana za politykę karnetową i cenową, ale w tym sezonie zanotowała rekordowe wyniki – jesienią i na wiosnę.

Najbliższe dwa mecze ligowe Portowcy zagrają na wyjeździe, ale klub już w piątek rozpocznie sprzedaż biletów na spotkanie z ŁKS Łódź (23 lutego, godz. 20.30). Będzie to jedyne spotkanie domowe w lutym.