Pogoń mistrzem Polski 2022? Bartosz Ława: Zapowiada się kapitalna końcówka sezonu

Ława jest wychowankiem Pogoni i mimo 43 lat nadal pomaga drużynie rezerw w III lidze (jest też współwłaścicielem akademii Football Arena). W ekstraklasie rozegrał 218 spotkań. Poza Pogonią grał też w Amice, Widzewie, Arce.

Osiem kolejek do końca. Jak Pan widzi szanse Pogoni na mistrzostwo Polski?

Bartosz Ława: Szansa jest bardzo duża, ale w tym momencie widzę to tak, że każdy z zespołów ma po 33 procent szans, a w zasadzie Pogoń ma 34 procent, bo jest liderem. Jakby udało się nam wygrać wszystkie mecze do końca, to na nikogo nie będziemy się rozglądać. Te trzy drużyny odjechały już reszcie stawki, są na takim poziomie pod względem organizacji gry, taktyki i wszystkich elementów, że nikt do tej rywalizacji już nie dołączy. Za wcześnie jest jednak, by wskazywać zdecydowanego faworyta. Nie sądzę, by któryś z zespołów wygrał wszystkie mecze, więc mistrzem będzie ten, który zaliczy najmniej wpadek. Pogoń ma dobry terminarz i dlatego jej szanse widzę ciut większe od konkurencji.