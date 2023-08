Pogoda w województwie zachodniopomorskim. Po słonecznej sobocie czekają nas ulewy

Jeszcze noc z piątku na sobotę będzie chłodna. Należy się spodziewać jedynie 12-13 stopni C. Ale w ciągu dnia zachmurzenie ma być małe i umiarkowane. Padać nie powinno i termometry mają pokazywać w Szczecinie 20 stopni C, a nad morzem ma być 18 stopni C. Ale na tym to już koniec dobrych pogodowych wiadomości.

Oj, to co nas czeka w niedzielę?

Nadchodzi do nas potężny niż i to on spowoduje znaczne ochłodzenie i w ogóle zmianę pogody. Przede wszystkim ma padać deszcz i to spory. Można się spodziewać nawet miejscami podtopień. W ciągu 4-6 godzin deszczu ma spaść aż 10 litrów wody. A że ma padać w niedzielę i poniedziałek, to możemy się spodziewać, że spadnie w naszym regionie około 50 litrów wody na metr kwadratowy. To tyle ile wynosi połowa opadów z całego lipca. Temperatura też ma być niższa. W regionie będzie to 15-17 stopni C, czyli temperatura będzie raczej jesienna. Do tego wszystkiego jeszcze zacznie wiać silny wiatr. W Szczecinie prędkość wiatru może osiągnąć nawet 70 kilometrów na godzinę, jeszcze silniej ma wiać nad morzem — do 90 kilometrów na godzinę. To w sumie będą groźne zjawiska pogodowe. A nad Bałtykiem sztorm. Zapowiada się aż 8 w skali Beauforta.