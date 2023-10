Pogoda w Szczecinie i nad morzem na 1 listopada. Sprawdź prognozę pogody na Wszystkich Świętych

O pogodzie na Wszystkich Świętych i Zaduszki, a także na nadchodzący weekend rozmawiamy z Krzysztofem Ściborem z Biura Prognoz Pogody Calvus.

Już w tej chwili dojazd na cmentarze jest utrudniony. Tramwaje i autobusy są pełne, korki na drogach dojazdowych. Rodziny śpieszą się na cmentarze, aby posprzątać groby najbliższych przed Wszystkimi Świętymi. Jaką będą mieli pogodę? - Jeśli ktoś planuje przed 1 listopada zrobić porządki na cmentarzu, to najlepiej niech wybierze się dzisiaj. Jutro bowiem pogoda na takie prace nie będzie sprzyjać. Dlaczego? - Bo zapowiada się wietrznie, mokro i nieprzyjemnie. Będzie padał deszcz? - Tak, i to przez cały dzień. Obfitszych opadów należy się spodziewać rano i przed południem, ale po południu tez ma padać. Mniej, ale będzie nadal mokro. Do tego ma wiać dość silny, nieprzyjemny wiatr. Prędkość wiatru to aż 50 km na godzinę. To sporo. Na szczęście nie powinno być bardzo zimno. Termometry mają pokazywać 12-14 stopni Celsjusza i to zarówno w Szczecinie jak i nad morzem.

To niezbyt przyjaźnie zapowiada się pogoda na 1 listopada. - Trochę uspokoję, bo z prognoz wynika, że akurat 1 listopada nie powinno padać. To dobra wiadomość dla tych, którzy wybierają się na cmentarze. Ale uwaga - będzie zdecydowanie chłodniej. Nad ranem możemy się spodziewać zaledwie od 2 do 4 stopni ciepła. Dawno tak niskiej temperatury nie było w regionie. A na Pojezierzu Drawskim można się spodziewać nawet przymrozków. Na szczęście z biegiem dnia się ociepli. Temperatura w południe wzrośnie zaledwie do 8 może 10 stopni C. Co ciekawe nad morzem będzie 1 listopada cieplej niż w Szczecinie. Dlaczego? - Bo w tej chwili temperatura morza ma 12-13 stopni C.

A co z wiatrem? - Uspokoi się. Już nie powinien tak dokuczać. Poza tym będzie to wiatr słaby z północnego-zachodu.

Czy wiemy już jaka pogoda nas czeka w Zaduszki - 2 listopada? - Ma być zdecydowanie lepiej. Będzie słonecznie, sucho a temperatura ma wynosić aż do 15 stopni C i to zarówno w Szczecinie jak i nad morzem. Co możemy powiedzieć o pogodzie na najbliższy weekend? - Piątek będzie pochmurny i deszczowy. Właściwie przez cały dzień ma padać. Temperatura na szczęście powyżej 10 stopni C, bo zapowiada się 12 stopni C. W sobotę temperatura podobna, ale za to ma być więcej przejaśnień i nie powinno padać. W niedziele za to może popadać, ale po południu i temperatura w niedzielę będzie wyższa, bo do 14 stopni C.

