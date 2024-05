Pogoda na weekend dla Szczecina i regionu. Będzie ciepło i słonecznie

W piątek będzie słońce czy deszcz?

Piątek w Szczecinie i nad morzem zapowiada się bez opadów. Ale nie obędzie się bez zachmurzeń. Będą to raczej słabe zachmurzenia, a temperatura ma być bardzo przyjazna, bo możemy się spodziewać w Szczecinie od 22 do 24 stopni C, a nad morzem 19 stopni C. I raczej ma być słaby wiatr.

Co dalej?

W sobotę i niedzielę zrobi się ciepło. Termometry mają nam pokazywać od 23 do 25 stopni C w Szczecinie. Nad morzem ma być od 20 do 22 stopni C. Słońce, owszem będzie, ale przede wszystkim przed południem. Natomiast po południu może się zachmurzyć i może padać deszcz. Będą to przelotne opady deszczu, ale mogą też pojawić się nad Szczecinem burze. Nad morzem raczej nie powinno grzmieć.