Pogoda na święta w Szczecinie i regionie. Synoptyk: możliwe będzie nawet plażowanie

O pogodzie na ten tydzień i święta w weekend rozmawiamy z Krzysztofem Ściborem z Biura Prognoz Pogody Calvus.

Dziś (wtorek) jest słonecznie, ale jeszcze niezbyt ciepło. Czy tak będzie dalej? W tym tygodniu temperatury mogą nas zaskoczyć. Możemy nawet nastawić się na plażowanie. To aż tak? Owszem. Zapowiadają się bardzo ciepłe dni. A jeden to nawet typowo letni. Jaka pogoda nas czeka dzisiaj (wtorek)? Wiatr będzie dość mocny. Ma wiać z prędkością do 45 kilometrów na godzinę. I będzie to wiatr z południowego wschodu. Na morzu nawet 6 w skali Beauforta. Ale już będzie cieplej niż wczoraj. Termometry mają pokazywać 14 stopni Celsjusza. I taka temperatura ma być w Szczecinie i nad morzem. Poza tym będzie sucho, słonecznie. Noc też będzie pogodna. Temperatura ma wynosić w nocy 6-7 stopni C. A jutro? Od rana będzie sucho, słonecznie, ciepło, przyjemnie. W Szczecinie możemy się spodziewać 18 stopni ciepła, nad morzem ma być 15 stopni C. Wiatr osłabnie, ale będzie wiało z południa.

Co nas czeka w czwartek? Pojawi się już większe zachmurzenie, a nawet będzie możliwy deszcz. Temperatura już nie będzie tak wysoka, bo zapowiada się od 10 do 12 stopni C. I znowu czeka nas silniejszy wiatr. Znowu 6 w skali Beauforta na morzu, a u nas w Szczecinie wiatr ma wiać z prędkością do 45 km/h. To gdzie to lato? Jeszcze chwila. Już w piątek pogoda się poprawi. Zachmurzenie ma być umiarkowane i małe. Ale nie powinno padać. Będzie cieplej, bo w Szczecinie ma być 16 stopni C, a nad morzem 12 stopni C. Dopiero w sobotę czeka nas uderzenie gorąca. Nareszcie! Na razie z prognoz wynika, że w Szczecinie w sobotę będzie 23 stopnie C, a w słońcu to się możemy spodziewać nawet do 30 stopni C. Nad morzem też ma być ciepło, ale będzie tylko 19 stopni C. Za to dzień ma być słoneczny, nie powinno padać. Idealna pogoda na plażowanie, pewnie pierwsze w tym roku.

Tak ciepło będzie w pierwszy dzień świąt? Już nie tak ciepło. Niedziela ma być ciepła, ale chłodniejsza. W Szczecinie termometry mają pokazywać 15 stopni C, nad morzem będzie 12 stopni C. I niestety znowu ma być silniejszy wiatr - tak do 40 km/h, a na morzu 6 w skali Beauforta. Na Śmigus-dyngus będzie padało? Nie, ale za to będzie wiało. I to będzie wiatr ze wschodu. W Szczecinie temperatura ma wynosić 18 stopni C, nad morzem 15 stopni C. Co nas czeka po świętach? Po świętach ma padać i czeka nas lekkie ochłodzenie. Temperatura spadnie do 14 stopni C. To wcale nie tak groźnie.

Wideo Pożar hali z farbami w Wierzbicy pod Radomiem