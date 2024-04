Pogoda dla Szczecina i regionu na weekend. To będzie prawie lato!

Rano obudzimy się ze słońcem za oknem. Przez cały dzień ma być słonecznie, nie powinno padać, i wiatr ma być umiarkowany. Zapowiadana temperatura to w Szczecinie 20 stopni C, a nad morzem 17 stopni C. Będzie przyjemnie.

Noc będzie ciepła i już pogodna. Temperatura w nocy to 9-10 stopni Celsjusza.

I co dalej?

Ja bym się tak bardzo jeszcze nie cieszył z tego słońca. Szczególnie dzisiaj (piątek). Owszem, na razie jest ciepło, ale po południu, a właściwie wieczorem, bo tak około godziny 18 mogą nad naszym regionem pojawić się chmury. I co znaczące - czekają nas obfite opady deszczu a nawet burze. Na szczęcie, choć będą to dość intensywne opady, ale przejściowe. Koniec tego deszczu to godzina 20.

Jaka pogoda czeka nas na dzień wyborczy?

Na wybory pójdziemy w pełnym słońcu (śmiech). Będzie jeszcze cieplej niż w sobotę. Od rana ma być 12 stopni C, w dzień w Szczecinie termometry będą pokazywały nawet 24 stopnie C w Szczecinie, a nad morzem ma być 20 stopni C.

Jaka pogoda zapowiada się w przyszłym tygodniu?

W poniedziałek i wtorek będzie ciepło i pogodnie. Temperatura od 20 do 22 stopni C. , ale już we wtorek po południu możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Od środy ma być chłodniej.

Czyli?

Temperatura spadnie z tych 20 stopni C do 13-15 stopni C.

Dlaczego będzie chłodniej?

To przez wiatr, który zacznie wiać z zachodu i północnego-zachodu. Będzie to dość silny wiatr i chłodny. W środę będzie to ochłodzenie, ale już w czwartek i piątek zaczną się opady deszczu. Kolejny weekend nie będzie już tak ciepły i słoneczny jak ten najbliższy.