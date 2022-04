PKO EKstraklasa. Pogoń, Lech, Raków - trzech chętnych do mistrzostwa [ANALIZA]

Wszyscy się zastanawiamy: Pogoń Szczecin, Lech Poznań czy Raków Częstochowa będzie mistrzem Polski. Pogoń od kilku lat – w zasadzie od rozpoczęcia pracy przez trenera Kostę Runjaica (listopad 2017) robi systematyczne postępy. Na początku była to walka o uniknięcie spadku, ale później drużyna była w ligowej czołówce, a poprzedni sezon zakończyła na 3. lokacie. Do tego przystąpiła wzmocniona i z szansami na mistrzostwo. Lech – firma od lat, który przegrywał ostatnio rywalizację np. z Legią o złote medale, ale na 100-lecie klubu poczynił wzmocnienia i chce zgarnąć najważniejsze trofeum. Jest jeszcze Raków, który może i jest zespołem cały czas niedocenianym, a to przecież ubiegłoroczny zdobywca Pucharu Polski, wicemistrz kraju, który też chciałby jeszcze się poprawić. Raków i Lech kilka dni temu wywalczyli awans do finału tegorocznych rozgrywek pucharowych i 2 maja zagrają o te trofeum na Stadionie Narodowym w Warszawie.