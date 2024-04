Piotr Mandrysz: Półfinał Pogoni z Jagiellonią nie zakończy się po 90 minutach. Karne całkiem możliwe

Środowy półfinał PP mocno wiąże się z rewanżem za to, co się stało w 2010 roku. Czy jest to możliwe?

Piotr Mandrysz: Na pewno ten mecz będzie całkiem innym spotkaniem niż tamto spotkanie z dwóch rzeczy. Wtedy graliśmy na neutralnym stadionie, a zagrały dwa zespoły z różnych klas rozgrywkowych. Na dodatek w ostatniej chwili zmieniono sędziego meczu. Arbitrem miał być sędzia z Uzbekistanu, który miał prowadzić również mecze MŚ, ale w momencie gdy okazało się, że w finale zagra pierwszoligowa Pogoń, to w PZPN ktoś doszedł do wniosku, że może warto byłoby zmienić sędziego, bo głupio by było jakby pierwszoligowiec grał w europejskich pucharach. I tak było, bo ci co oglądali mecz doskonale wiedzą, co był kluczową sprawą w tym spotkaniu. Mówię o sytuacji w której obrońca Jagiellonii z Maroka [El Mehdi Sidqy] powinien wylecieć z boiska po faulu na naszym zawodniku. Niestety, tak się nie stało. W konsekwencji finał wygrała drużyna ekstraklasowa. Z przebiegu gry – zasłużenie, ale pozostał po tamtym meczu olbrzymi niesmak. Wspomniałem o tym, bo są takie różnice przed dzisiejszym spotkaniem. To Pogoń będzie gospodarzem meczu i na pewno jest to duży handicap. Zagrają dwa czołowe zespoły ekstraklasy, więc nie ma takich dużych różnic w umiejętnościach piłkarzy jak to było w Bydgoszczy.